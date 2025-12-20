Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025

Il Vescovo all’ospedale di Bergamo: «Qui la comunità mostra il suo lato migliore»

LA VISITA. Monsignor Beschi al reparto di Patologia neonatale, poi la messa: «Si sta per concludere l’Anno giubilare, si chiudono le porte sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza».

Laura Arnoldi
La messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
La messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«La mia visita in ospedale in occasione del Natale è caratterizzata dall’attenzione ai bambini e ai più piccoli che versano in condizione di maggior difficoltà. È un momento intenso di condivisione con medici e personale sanitario che operano non solo con professionalità, ma anche con profonda umanità». Con queste parole il Vescovo Francesco Beschi ha espresso i suoi sentimenti dopo la visita al reparto di patologia neonatale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, accompagnato dal direttore generale Francesco Locati, dal direttore sociosanitario Simonetta Cesa, dal direttore sanitario Alessandro Amorosi e dal direttore amministrativo Gianluca Vecchi.

La visita del Vescovo

La visita del Vescovo Francesco Beschi all’ospedale di Bergamo
La visita del Vescovo Francesco Beschi all’ospedale di Bergamo
(Foto di Colleoni)

«Noi cristiani - ha detto il Vescovo - rimaniamo stupiti che un Dio abbia cominciato la sua vicenda umana con la nascita e l’infanzia. La mia parola di augurio è per la salute di questi piccoli, che sono sostenuti da tanto sforzo e da un contesto, perché la vita richiede tanto altro. L’amore dei genitori e di chi si prende cura di loro sono motivo di speranza per loro e per tutta la comunità, che mostra così il suo lato migliore».

Il Vescovo al reparto di Patologia neonatale
Il Vescovo al reparto di Patologia neonatale
(Foto di Colleoni)

«Sperare è una scelta»

Alle 18 il Vescovo ha presieduto nella chiesa dell’ospedale la messa concelebra da fra Attilio Gueli, fra Stefano Dubini, fra Sergio Colombi, fra Mauro Mariani e don Alberto Monaci. Nell’omelia ha sottolineato che «si sta per concludere l’Anno giubilare, si chiudono le porte sante, ma sarebbe sconvolgente se si dovesse chiudere la speranza. Mi ha colpito quello che dice Papa Leone ovvero che sperare è una scelta».

La messa del Vescovo
La messa del Vescovo
(Foto di Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Ospedali, Cliniche
assistenza sanitaria
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Francesco Beschi
Simonetta Cesa
Alessandro Amorosi
Gianluca Vecchi
Ospedale Papa Giovanni XXIII