Il Vescovo in carcere: «Serve una comunità che accoglie, altrimenti la condanna diventa solitudine»

«Occorre un’attenzione particolare della comunità per il mondo del carcere: quando una persona esce, a bisogno che vi sia una comunità che accoglie. Altrimenti la condanna diventa la solitudine». Sono le parole di monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, che martedì 15 aprile ha fatto visita alla casa circondariale di Bergamo per portare la consueta vicinanza in vista della Pasqua. Il Vescovo ha incontrato le detenute della sezione femminile e poi ha celebrato la Messa nella chiesa della sezione circondariale, per i reclusi del maschile.