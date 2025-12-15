Il Vescovo celebrerà la Messa in carcere il 22 dicembre

Un gesto di vicinanza per ricordare che anche dietro le sbarre c’è spazio per la speranza e per un cammino di giustizia e riscatto. Lunedì 22 dicembre il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, tornerà a varcare le porte della casa circondariale di via Gleno, per celebrare l’Eucaristia in prossimità del Natale: un appuntamento liturgico dal carattere giubilare, inserito nel Giubileo delle Persone detenute (che è culminato ieri nella Messa nella Basilica di San Pietro presieduta da Papa Leone XIV), e un segno di una Chiesa che sceglie di condividere tempo e preghiera con chi vive la fragilità della detenzione, ricordando che la giustizia si compie davvero solo quando diventa possibilità di un nuovo inizio.