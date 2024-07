Il Vescovo a Cuba incontra i «bimbi del Veriño»: «La gioia non si compra o vende, si dona»

Il giorno di mercoledì (24 luglio) inizia a Cuba con le voci della gente in strada e il sole che implacabile scalda l’aria e la pelle. La delegazione bergamasca ha in programma un lungo viaggio che la porta a incontrare le comunità della parte più orientale dell’isola. Il viaggio vede brevi tappe in luoghi affascinanti. A Bahia de Mata nell’acqua ondeggiano piccole barche in legno di cedro, mezzo indispensabile per la pesca, sostentamento delle famiglie che abitano la zona. Si recita un’Ave Maria a Manglito, davanti all’immagine della Virgen de Caridad dipinta sulla pietra di una grotta naturale. Ogni 8 settembre si celebra lì la Messa e ciascun fedele regge una candela accesa, affidando alla Madonna la propria vita e quella dei propri cari.

Gli incontri

Sulla spiaggia di Yumuri si affaccia la casa di Sheila, una giovane che lo scorso anno ha partecipato alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona insieme al gruppo di Bergamo e ha avuto la possibilità di visitare la nostra città. L’incontro della sua famiglia con i bergamaschi porta tanta emozione. A pochi metri dalla casa c’è il luogo dove don Efrem Lazzaroni celebra la Messa il lunedì, ogni 15 giorni: un piccolo cortile dove vengono messi alcuni sgabelli e una pietra verticale con l’immagine del Crocifisso su cui, per la celebrazione, si incastra orizzontalmente una tavola di legno.

L’incontro con i bambini del Cre locale: luglio è il mese del Veriño, tre giorni dedicati all’animazione l Vescovo Beschi con don Sergio Armentini, parroco di Maisi, e don Efrem Lazzaroni

È guardando l’oceano e la meraviglia del creato che don Efrem solleva l’Eucaristia. Yumuri è nota per il suo Canyon, una delle immagini simbolo del turismo cubano che risente in questi anni di un forte calo. Si percorrono decine di chilometri a bordo del pick up fino a Sabana dove vive don Sergio Armentini, parroco di Maisí. Ci fa entrare nel cortile della sua casa modesta e nella chiesa dove celebra la domenica e il mercoledì. Con lui ci sono i suoi collaboratori: Ana, Josephina e Robelkis che si occupano delle mansioni domestiche e dell’amministrazione della parrocchia.

Punta de Maisì, il punto più orientale di Cuba, con il faro conosciuto come «La Concha», la conchiglia

Il «Veriño»

Nella zona sorgono tante piccole comunità. Per loro il mese di luglio è il tempo del Veriño, tre giorni per ciascuna parrocchia dedicati all’animazione dei bambini e dei ragazzi. Anima del Veriño è suor Marlys che con il suo entusiasmo coinvolge i più piccoli, gli animatori e le catechiste. A Punta di Maisí l’oceano Atlantico e il Mar dei Caraibi mescolano le loro acque regalando un panorama di mille sfumature di blu che toglie il fiato. La delegazione bergamasca è attesa dai circa 40 bambini che la settimana scorsa hanno vissuto l’esperienza del Veriño. Ci si riunisce in una piccola costruzione dove i bambini cantano e ballano. Le figure di San Francesco e Santa Chiara hanno ispirato le proposte del Veriño. Un gruppo di animatrici danza sulle note di un dolcissimo Cantico delle Creature. «Grazie per questa accoglienza – dice il Vescovo Francesco Beschi –. Mi avete regalato un momento di gioia. La gioia non si compra e non si vende, si dona. La gioia della santità che ha accompagnato il vostro Veriño è la gioia del bene regalato agli altri, è la gioia di avere amici, una famiglia, una buona salute, ma la gioia più grande è amare e lasciarsi amare da Dio». A tutti i bambini offre poi in dono una matita. Il pranzo è in casa di Rodolfo, animatore parrocchiale. Le donne di casa servono riso, del pesce e una gustosa zuppa di fagioli neri.

Monsignor Beschi presiede la celebrazione. «Chi ascolta la Parola di Dio – dice nell’omelia – la accoglie, la tiene nel cuore e la mette in pratica nella vita quotidiana. Farla fruttificare dipende da noi, dall’accoglienza che le riserviamo».

La Messa