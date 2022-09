Il voto ridisegna il territorio. E in Parlamento la «pattuglia» bergamasca è dimezzata: ecco chi entra e chi esce

Da venti a dieci. Dalle Politiche del 2018 a quelle di domenica si dimezza la «pattuglia» bergamasca in Parlamento, complice il «taglio delle poltrone» e la complicata geografia dei collegi. Sono quattro i senatori: il «veterano» della Lega Roberto Calderoli, il riconfermato Antonio Misiani per il Pd (al quarto mandato, ma questa volta eletto a Milano), bis anche per Daisy Pirovano della Lega e al debutto l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, novità di questa tornata per Bergamo, porta alla Camera anche il coordinatore provinciale Andrea Tremaglia.