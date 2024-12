Imbrattamenti no vax, trovata una lista con 23 obiettivi

Ne dà notizia il quotidiano «La Provincia di Como», secondo il quale al domicilio di una delle due donne la Digos ha rinvenuto un elenco di possibili ulteriori obiettivi identificati all’interno di 23 comuni della provincia di Como, e una sorta di vademecum comportamentale al quale attenersi, contenente regole e prescrizioni: «Chi è il nemico? L’élite internazionale che vuole depopolare perché vogliono controllarci. Ora siamo 8 miliardi, 2 o 3 miliardi si controllano meglio». Oppure: «Il popolo ha diritto alla verità (...) Disobbedienza civile e non violenza, ma non pacifica». Poi qualche consiglio per cautelarsi dal rischio di essere identificati: «Non condividere il numero di telefono, cancellare la cronologia delle chat (...) Togliere il salvataggio automatico». Qualche commento di critica, dopo l’identificazione dei tre «no-vax», è apparso anche sulle pagine social della questura di Como.