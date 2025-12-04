Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025
Immacolata, a Bergamo modifiche alla raccolta dei rifiuti
LE VARIAZIONI. Il servizio Ecovan non sarà operativa e il Centro di raccolta e gli sportielli di via Moroni e di via Suardi resteranno chiusi.
Bergamo
In occasione della festività dell’Immacolata, la raccolta dei rifiuti a Bergamo subirà alcune variazioni. Aprica comunica che il servizio Ecovan non sarà operativa e il Centro di raccolta e gli sportielli di via Moroni e di via Suardi resteranno chiusi.
Inoltre, la raccolta dell’organico sarà sospesa in tutte le zone e nei quartieri dove era prevista: Collinare e San Vigilio, Borgo Palazzo Zona A e B, Malpensata, Campagnola e Boccaleone, Borgo Santa Caterina, Santa Caterina Nord e Sud, Clementina, Celadina, Zona Centro Est e Centro Sud.
Tutte le modifiche
Previste poi ulteriori modifiche: nella zona di Campagnola e Boccaleone la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà anticipata a sabato 6 dicembre, con inizio raccolta alle ore 6. Alla Malpensata la raccolta di carta e cartone sarà anticipata alle ore 6 dell’8 dicembre, così come la raccolta dell’indifferenziato nei quartieri Clementina e Celadina. Per il quartiere Santa Caterina Nord, la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà posticipata a mercoledì 10 dicembre (inizio raccolta ore 6), mentre per Santa Caterina Sud la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a mercoledì 10 dicembre (inizio raccolta ore 6).
