Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

Immacolata, a Bergamo modifiche alla raccolta dei rifiuti

LE VARIAZIONI. Il servizio Ecovan non sarà operativa e il Centro di raccolta e gli sportielli di via Moroni e di via Suardi resteranno chiusi.

Redazione Web
Redazione Web
Operatori di Aprica
Operatori di Aprica

Bergamo

In occasione della festività dell’Immacolata, la raccolta dei rifiuti a Bergamo subirà alcune variazioni. Aprica comunica che il servizio Ecovan non sarà operativa e il Centro di raccolta e gli sportielli di via Moroni e di via Suardi resteranno chiusi.

Inoltre, la raccolta dell’organico sarà sospesa in tutte le zone e nei quartieri dove era prevista: Collinare e San Vigilio, Borgo Palazzo Zona A e B, Malpensata, Campagnola e Boccaleone, Borgo Santa Caterina, Santa Caterina Nord e Sud, Clementina, Celadina, Zona Centro Est e Centro Sud.

Tutte le modifiche

Previste poi ulteriori modifiche: nella zona di Campagnola e Boccaleone la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà anticipata a sabato 6 dicembre, con inizio raccolta alle ore 6. Alla Malpensata la raccolta di carta e cartone sarà anticipata alle ore 6 dell’8 dicembre, così come la raccolta dell’indifferenziato nei quartieri Clementina e Celadina. Per il quartiere Santa Caterina Nord, la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà posticipata a mercoledì 10 dicembre (inizio raccolta ore 6), mentre per Santa Caterina Sud la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a mercoledì 10 dicembre (inizio raccolta ore 6).

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Ambiente
Rifiuti
Aprica