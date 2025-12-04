Immacolata, a Bergamo modifiche alla raccolta dei rifiuti

In occasione della festività dell’Immacolata, la raccolta dei rifiuti a Bergamo subirà alcune variazioni. Aprica comunica che il servizio Ecovan non sarà operativa e il Centro di raccolta e gli sportielli di via Moroni e di via Suardi resteranno chiusi.

Inoltre, la raccolta dell’organico sarà sospesa in tutte le zone e nei quartieri dove era prevista: Collinare e San Vigilio, Borgo Palazzo Zona A e B, Malpensata, Campagnola e Boccaleone, Borgo Santa Caterina, Santa Caterina Nord e Sud, Clementina, Celadina, Zona Centro Est e Centro Sud.

Tutte le modifiche