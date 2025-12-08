Immacolata, pienone a Bergamo. Pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto

Una splendida giornata di sole sta illuminando il centro di Bergamo, preso d’assalto da cittadini e turisti nel lunedì dell’Immacolata, tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio, ruota panoramica e una pioggia di letterine per Santa Lucia, nella chiesa di via XX settembre come alla Capanna de L’Eco sul Sentierone.