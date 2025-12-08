Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 08 Dicembre 2025
Immacolata, pienone a Bergamo. Pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto
IN CENTRO. Già dalla mattinata a spasso tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio e ruota panoramica.
Bergamo
Una splendida giornata di sole sta illuminando il centro di Bergamo, preso d’assalto da cittadini e turisti nel lunedì dell’Immacolata, tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio, ruota panoramica e una pioggia di letterine per Santa Lucia, nella chiesa di via XX settembre come alla Capanna de L’Eco sul Sentierone.
Verso il Natale
In tantissimi, già dalla mattinata, a spasso tra le bancarelle a caccia di regali, con diverse proposte dall’artigianato ai prodotti enogastronomici. Famiglie protagoniste alla pista di pattinaggio di piazzale degli Alpini, ma anche in coda per un giro sulla ruota panoramica da cui ammirare Città Alta e la pianura.
Gran traffico sulle principali strade che portano al centro, come via Bonomelli e via Angelo Mai, e naturalmente viale Papa Giovanni XXIII. Presenti gli agenti della polizia locale per regolare la circolazione.
