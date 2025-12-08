Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 08 Dicembre 2025

Immacolata, pienone a Bergamo. Pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto

IN CENTRO. Già dalla mattinata a spasso tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio e ruota panoramica.

Redazione Web
Redazione Web
Verso il Natale, pienone in centro a Bergamo nel lunedì dell’Immacolata
Verso il Natale, pienone in centro a Bergamo nel lunedì dell’Immacolata

Bergamo

Una splendida giornata di sole sta illuminando il centro di Bergamo, preso d’assalto da cittadini e turisti nel lunedì dell’Immacolata, tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio, ruota panoramica e una pioggia di letterine per Santa Lucia, nella chiesa di via XX settembre come alla Capanna de L’Eco sul Sentierone.

Leggi anche
Una pioggia di letterine per Santa Lucia
Una pioggia di letterine per Santa Lucia
(Foto di Bedolis)
Leggi anche

Verso il Natale

In tantissimi, già dalla mattinata, a spasso tra le bancarelle a caccia di regali, con diverse proposte dall’artigianato ai prodotti enogastronomici. Famiglie protagoniste alla pista di pattinaggio di piazzale degli Alpini, ma anche in coda per un giro sulla ruota panoramica da cui ammirare Città Alta e la pianura.

Leggi anche
Alle bancarelle sul Sentierone
Alle bancarelle sul Sentierone
(Foto di Bedolis)
Tante famiglie alla pista di pattinaggio
Tante famiglie alla pista di pattinaggio
(Foto di Bedolis)
In coda per un giro sulla ruota panoramica
In coda per un giro sulla ruota panoramica
(Foto di Bedolis)

Gran traffico sulle principali strade che portano al centro, come via Bonomelli e via Angelo Mai, e naturalmente viale Papa Giovanni XXIII. Presenti gli agenti della polizia locale per regolare la circolazione.

Traffico lungo via Angelo Mai
Traffico lungo via Angelo Mai
(Foto di Bedolis)
Coda verso il centro lungo viale Papa Giovanni XXIII
Coda verso il centro lungo viale Papa Giovanni XXIII
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Religioni, Fedi
Festività religiose
Natale
Santa Lucia
L'Eco
Natale 2025