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Cronaca / Bergamo Città Martedì 15 Settembre 2026

Immigrazione irregolare, da agosto 22 espulsioni e rimpatri a Bergamo

I DATI. La Polizia di Stato ha rimpatriato a Bergamo 10 cittadini stranieri e ne ha accompagnati 12 nei Cpr. Ad agosto rigettati o revocati anche 44 permessi.

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Redazione Web
Redazione Web
Immigrazione irregolare, da agosto 22 espulsioni e rimpatri a Bergamo
Un rimpatrio da parte della Polizia di Stato

Bergamo

Sono 22 i provvedimenti eseguiti dalla Polizia di Stato di Bergamo da agosto nei controlli sulla regolarità del soggiorno. Dieci cittadini stranieri sono stati rimpatriati nei Paesi d’origine, altri dodici accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione.

Le misure hanno riguardato persone con precedenti penali o ritenute socialmente pericolose. Tra i reati figurano rapina, spaccio, maltrattamenti in famiglia, furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I casi più recenti

Tra i destinatari dei provvedimenti figura un cittadino marocchino classe 1994, condannato a oltre tre anni per rapina e con numerosi precedenti, trasferito in un Cpr. Analoga misura è stata adottata per un cittadino tunisino, arrestato per reingresso illegale e già noto per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale, e per un cittadino nigeriano, con richiesta di protezione internazionale respinta e una condanna per spaccio.

Un cittadino egiziano è stato invece rimpatriato in esecuzione di una misura di sicurezza disposta dal magistrato di Sorveglianza di Brescia, che ne aveva accertato la perdurante pericolosità sociale dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia.

Espulsione anche per un cittadino indiano, dopo il diniego del titolo di soggiorno. Aveva precedenti per tentata rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, oltre a denunce per molestie, lesioni e percosse.

Revocati 44 permessi di soggiorno

Nel mese di agosto l’Ufficio Immigrazione ha inoltre rigettato o revocato 44 permessi di soggiorno e consegnato oltre 4.500 titoli. L’attività comprende il controllo delle posizioni, la gestione dei documenti e l’esecuzione degli allontanamenti per chi non ha titolo a restare in Italia o presenta profili di pericolosità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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