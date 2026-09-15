Immigrazione irregolare, da agosto 22 espulsioni e rimpatri a Bergamo

Sono 22 i provvedimenti eseguiti dalla Polizia di Stato di Bergamo da agosto nei controlli sulla regolarità del soggiorno. Dieci cittadini stranieri sono stati rimpatriati nei Paesi d’origine, altri dodici accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri dopo gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione.

Le misure hanno riguardato persone con precedenti penali o ritenute socialmente pericolose. Tra i reati figurano rapina, spaccio, maltrattamenti in famiglia, furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

I casi più recenti

Tra i destinatari dei provvedimenti figura un cittadino marocchino classe 1994, condannato a oltre tre anni per rapina e con numerosi precedenti, trasferito in un Cpr. Analoga misura è stata adottata per un cittadino tunisino, arrestato per reingresso illegale e già noto per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale, e per un cittadino nigeriano, con richiesta di protezione internazionale respinta e una condanna per spaccio.