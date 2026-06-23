Immigrazione irregolare, quattro espulsioni da Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito, tra il 15 e il 19 giugno, quattro provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Alcuni di loro risultavano gravati da precedenti penali e di polizia.

Il primo provvedimento è stato eseguito il 15 giugno, con il rimpatrio di un cittadino cileno. L’uomo aveva precedenti per furti in abitazione commessi in diverse province, oltre che per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

A carico dell’uomo risultavano precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza privata, interruzione di pubblico servizio e rissa Sempre nella giornata del 15 giugno, un altro cittadino straniero è stato accompagnato presso un Centro di permanenza per il rimpatrio, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale. La Commissione Territoriale di Trapani aveva infatti dichiarato inammissibile l’istanza, poiché reiterata. A carico dell’uomo risultavano precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza privata, interruzione di pubblico servizio e rissa.

Il 18 giugno è stato invece eseguito l’accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino serbo, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di soggiorno.