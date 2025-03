In auto 2 kg di hashish, in casa altri 7: arrestati due uomini a Bergamo

Due arresti per spaccio a Bergamo, mercoledì 26 marzo nella zona di via per Grumello. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato un’auto per un controllo e gli atteggiamenti dei due uomini a bordo hanno insospettito i militari. Quindi i controlli, che hanno portato alla scoperta di 20 panetti di hashish sotto il sedile del passeggero, per un peso complessivo di 2kg.

Ai domiciliari

La perquisizione è stata quindi estesa ai domicili, dove sono stati trovati ulteriori 78 panetti, per un peso complessivo di 7,8kg e un valore di mercato di diverse decine di migliaia di euro. I due, un 29enne nato in Tunisia e un 37enne nato in Marocco, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti in carcere su disposizione del pubblico ministero. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari come custodia cautelare per entrambi.