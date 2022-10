In centro la mini-isola «intelligente» per differenziare la raccolta dei rifiuti

A Bergamo è sbarcata la raccolta differenziata su suolo pubblico. Il Comune, in collaborazione con Aprica, ha avviato negli scorsi giorni una sperimentazione con una mini isola ricavata in pieno centro città. All’incrocio tra largo Rezzara e via Sant’Alessandro bassa, nei pressi della stazione della BiGi, è stato posizionato un primo modulo da 4 bidoni. Lo compongono 3 contenitori da 240 litri, destinati a raccogliere rispettivamente carta, vetro e plastica, oltre a un cestino intelligente dedicato alla raccolta indifferenziata : quest’ultimo, alimentato interamente a energia solare, ha la capacità di comprimere i rifiuti fino a 5 volte e comunicare, tramite un’app, la necessità di essere svuotato in modo da ottimizzare i passaggi da parte dell’operatore e ridurre così le emissioni di CO2.