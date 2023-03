In Città Alta apre «Babilonia 1907», il nuovo locale firmato Marianna

Il nome «Babilonia» continuerà a campeggiare in via Gombito , in Città Alta , con un nuovo locale. La famiglia Acquaroli-Panattoni , che gestisce anche la Marianna in Colle Aperto , sta ultimando gli ultimi ritocchi e sulle vetrine è comparso anche un avviso per la ricerca di personale. Il negozio al civico 12 vanta una lunga tradizione ultracentenaria nel mondo del commercio, iniziata con un emporio, dal quale ha preso il nome l’attività. Successivamente è subentrata una merceria e dal 1975 al 2022 l’attività di abbigliamento è stata gestita da Mariarosa Acquarol i con il brand «Alla Città di Babilonia».