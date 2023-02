In città nasce il «Villaggio di comunità», parte la progettazione

È un piccolo scrigno di Bergamo , con una lunga storia di educazione e formazione. Il futuro si lega al passato: il complesso dell’ Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù , in via Ghirardelli , ha imboccato il percorso per diventare «Villaggio di comunità» , punteggiato da una Casa di comunità , un asilo , alloggi protetti per persone fragili , una residenza sanitaria per disabili , una t rentina di appartamenti in housing sociale , un parco . Tradotto in numeri: una nuova vita per 10mila metri quadrati di città (14mila metri quadrati, considerando anche l’area non edificata), per un’operazione attorno ai 20 milioni di euro che rinnova gli esempi di partenariato tra pubblico e privato. I primi sei mesi di quest’anno saranno occupati dalle ultime fasi della progettazione , poi si partirà con i lavori, che prenderanno concretezza su più tappe: la Casa di comunità ha come orizzonte la fine del 2024, il grosso della restante parte dovrebbe terminare per l’anno seguente.