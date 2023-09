In duemila alla Papa Gio Run per sostenere la «Paolo Belli»

Ombrelli colorati e giacche a vento per poter correre anche sotto la pioggia e non rinunciare a una corsa fatta in nome della solidarietà. Oltre 2mila persone hanno preso parte sabato pomeriggio, 23 settembre, alla terza edizione della Papa Gio Run, la corsa/camminata non competitiva di beneficenza organizzata dal gruppo Podisti Insonni di Zanica, in collaborazione con l’A.S.D. Runners Bergamo e con il Comune di Bergamo, assessorato allo Sport. I runners si sono dati appuntamento alla «Casa del Sole» di via Bergonzi per dare vita a questa corsa finalizzata alla raccolta di contributi da devolvere interamente alla struttura realizzata nel 2015 dall’Associazione Paolo Belli per ospitare ammalati – e familiari – in cura presso la divisione di Ematologia dell’ospedale.

La partenza

(Foto di Colleoni) La partenza Runners sotto la pioggia nei vialetti dell’ospedale

«È un’iniziativa molto importante per noi perché ci aiuta a sostenere le nostre attività che necessitano, oltre all’impegno dei tanti volontari, anche di un aiuto economico – ha ricordato il presidente della Paolo Belli, Silvano Manzoni –. La corsa è anche un’occasione di incontro e di conoscenza della nostra realtà . Vedendo da vicino la nostra casa le persone toccano con mano il nostro impegno nel dare una risposta alle tante esigenze delle persone che soffrono di malattie ematologiche». Per sancire la decennale collaborazione tra la Paolo Belli e l’Ospedale Papa Giovanni i due percorsi dell’evento podistico, di 5 e di 10 km, hanno attraversato i vialetti esterni e il giardino dell’ospedale. «Per noi è una gioia vedere tanta gente partecipare alla manifestazione – ha dichiarato Maria Beatrice Stasi direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII –.Questa terza edizione in chiave Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, grazie allo spettacolo di venerdì sera nell’Auditorium Parenzan, si è arricchita di una valenza artistica. Il valore profondo resta di vicinanza a un’associazione storicamente radicata in ospedale, che opera da 31 anni per la lotta alla leucemia e ad altre forme tumorali, promuovendo formazione e ricerca. Un’occasione significativa per l’ospedale per aprirsi alla città attraverso lo sport, la musica e l’arte».

«Un aiuto concreto»

La pioggia dunque non ha fermato i podisti che sono stati più numerosi dell’anno scorso: «Siamo felici del successo dell’iniziativa che porta un aiuto concreto alla “Casa del Sole” – hanno commentato Margaret Longo dei Podisti Insonni, organizzatrice dell’evento, e Mario Pirotta, presidente Runners Bergamo –. Per le nostre associazioni, oltre al piacere di correre, l’aspetto benefico è centrale e appena possibile ci spendiamo volentieri in questo senso». Corsa e spettacolo teatrale si sono svolte in collaborazione con il Comune di Bergamo. «Quale migliore occasione della Papa Gio Run per ribadire il legame forte tra ospedale, territorio, enti locali e associazionismo – ha dichiarato l’assessora allo Sport, Loredana Poli –. Entrambe le iniziative rappresentano un’occasione importante sia per sostenere l’Associazione Paolo Belli, preziosa presenza in città di promozione della salute e di mutuo aiuto, sia per promuovere la cultura dello sport e del benessere».