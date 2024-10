In Fiera c’è Creattiva, per tutti gli appassionati del «fatto a mano» - Foto

Ha preso il via questa mattina (3 ottobre) alla Fiera di Bergamo la 30esima edizione nel capoluogo orobico di Creattiva, il Salone internazionale di Promoberg dedicato alle arti manuali, di scena fino a domenica 6 ottobre. Come da copione, anche oggi le prime appassionate del «fatto a mano» si sono presentate in netto anticipo rispetto all’orario di apertura (9:30), festeggiando così per prime le nozze di perla dell’evento; l’afflusso è proseguito a pieno ritmo, con migliaia di persone giunte a Bergamo da tutta Italia e in parte dall’estero (organizzate anche in gruppi), felici nel farsi coinvolgere dall’offerta delle 234 imprese espositrici (provenienti da 15 regioni italiane e nove stati esteri) e dalle migliaia di eventi collaterali (corsi, dimostrazioni, laboratori, workshop) che dal debutto contraddistinguono la manifestazione.

In un viaggio tra le ultime novità e la fantasia all’ennesima potenza, le appassionate (il pubblico è prevalentemente al femminile) del «fatto a mano» tra gli stand allestiti su 15mila metri quadrati (al coperto) trovano di tutto (e di più) per creare dei prodotti unici e originali: dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, dalle lane ai tessuti e filati, passando per stencil, stamping, pittura, decorazione, candele, country, saponi, giochi, miniature, composizioni floreali e tanto altro ancora, Creattiva è il regno dell’originalità.

Tante novità tra gli stand, ma anche tra gli eventi, come nel caso di Creattiva Bijoux, nuovo spazio dedicato ai corsi e all’intrattenimento creativo. Già all’opera anche i giovani concorrenti della Fashion Half Marathon, concorso nazionale riservato alle nuove generazioni di fashion designer giunto all’ottava edizione: i partecipanti devono creare in soli tre giorni un abito, che si contenderà la vittoria sfilando in passerella nella finale di domenica. Orari: 9.30 - 18.30 (domenica chiusura anticipata alle 17.30).