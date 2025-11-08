Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 08 Novembre 2025

In largo Rezzara il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere

IL BOTTA E RISPOSTA. La critica alla direzione artistica del Donizetti opera festival e la risposta degli organizzatori.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere
Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere

Bergamo

«Se non cambia nulla nella società, vuol dire che non sta cambiando nulla nella cultura». È il messaggio della Rete bergamasca contro la violenza di genere, tornata in piazza sabato 8 novembre, in largo Rezzara, per il proprio presidio mensile.

La critica

Al centro la critica alla direzione artistica del Donizetti opera festival, la cui scelta della farsa «Deux home set une femme», musicata da Donizzetti, viene criticata per la trama, accusata di rappresentare in chiave comica scene di violenza domestica. Nel corso del presidio è stata riproposta la lettera aperta inviata al direttore artistico del festival nei giorni scorsi, nella quale si chiede di accompagnare l’opera con una riflessione sui temi esposti. L’organizzazione del festival, che ha scelto di rispondere direttamente per favorire il dialogo con l’associazione, ricorda la storia di impegno sociale del Donizetti, sottolineando il ruolo di coscienza critica del teatro e come l’opera stessa critichi ferocemente i comportamenti messi in scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
teatro
Cultura (generico)
Rete bergamasca contro la violenza di genere