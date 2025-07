In Lombardia 40mila fulmini in 3 giorni: ora qualche giorno di sole

Negli ultimi tre giorni, da sabato 5 luglio a lunedì 7, in Lombardia sono stat i rilevati circa 40 mila fulmini , di cui 15 mila tra nube e suolo . La giornata più elettrica è stata quella di domenica , con quasi 20 mila fulmini registrati . Lo afferma Arpa Lombardia secondo la quale «con il passaggio del sistema perturbato, che si conclude mercoledì con gli ultimi temporali locali, si apre da giovedì una fase più stabile caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e aria asciutta».

Le previsioni per i prossimi giorni

Queste, infatti secondo gli esperti del C entro Idro Meteo e Clima di Arpa Lombardia, le previsioni sulla nostra regione per i prossimi giorni: «Le temperature già in netto calo rispetto alle giornate scorse - prosegue la nota - si porteranno su valori in linea o leggermente inferiori alla media climatologica 1991-2020. In pianura le massime non supereranno i 27-30 restituendo un clima decisamente più gradevole».