In piazza a Bergamo vicini al popolo ucraino

«Siamo qui, insieme ad altre 25 piazze in tutta Italia – ha detto Rossano Pirola, segretario provinciale di Azione – per manifestare vicinanza al popolo ucraino dopo quanto accaduto alla Casa Bianca, esempio di bullismo istituzionale. Al presidente Zelensky è stato teso un agguato. Non deve accadere a nessun altro popolo quanto sta avvenendo in Ucraina. Ci vuole una reazione forte con una manifestazione pacifica».