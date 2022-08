In Procura 5mila fascicoli in attesa. Senza risorse, dubbi sulla riforma»

«Possono fare tutte le riforme che vogliono, ma se non fanno una sana depenalizzazione e non incrementano il personale, i problemi restano. Abbiamo 5mila fascicoli in attesa della fissazione dell’udienza di fronte al giudice monocratico». Il procuratore capo Antonio Chiappani commenta la recente (4 agosto) approvazione all’unanimità da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo sul processo penale. Il testo introduce una serie di norme che mirano a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026.