Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 25 Gennaio 2026

In provincia di Bergamo aumentati gli interventi del 118: 223 ogni giorno

I DATI. Il direttore Aat Fabio Martorana: «La maggior parte per problemi medici. Incidono invecchiamento della popolazione e arretramento dell’assistenza di base».

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ambulanza e auto medicalizzata sul luogo di un incidente
Ambulanza e auto medicalizzata sul luogo di un incidente

Una media di 223 al giorno, dal codice bianco al più grave, quello rosso. Sono in aumento i numeri degli interventi del 118 a Bergamo e provincia: i dati resi noti dall’Articolazione territoriale dell’Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza) parlano di 81.266 nel 2025 contro i 79.065 del 2024.

L’attività dell’Aat 118

I motivi li spiega Fabio Martorana, dal luglio 2025 alla guida dell’Aat 118 di Bergamo: «Ho raccolto un’eredità pesante dal dottor Oliviero Valoti, per anni colonna portante dell’emergenza-urgenza extraospedaliera in Bergamasca, da cui ho imparato e sto imparando molto – esordisce – e il lavoro certo non manca. Il numero degli interventi in generale è aumentato rispetto al 2024 coerentemente con il trend degli ultimi anni; abbiamo circa 2.200 interventi in più distribuiti sui vari codici di gravità. Il codice giallo, come per gli anni scorsi, è quello che fa la parte del leone, con circa 800 uscite in più (il 57%). Per dare un’idea, il codice giallo riguarda un paziente che ha parametri vitali magari solo lievemente alterati ma ancora accettabili, una media gravità che però potrebbe potenzialmente evolvere in qualcosa di più grave. Ed è il grosso della nostra attività».

Tra codici verdi e bianchi

«Sono aumentati di poco anche i codici rossi e lievemente diminuiti quelli verdi e bianchi: di questi ultimi non parliamo perché, chiaramente, non dovrebbero essere parte della nostra attività, come buona parte dei codici verdi. Se volessimo dare un minimo di spiegazione all’aumento dei numeri, per prima cosa è una conseguenza naturale dell’invecchiamento della popolazione con il conseguente carico di patologie legate all’età avanzata. Secondo, negli ultimi anni c’è stato forse un po’ di “arretramento” per quanto riguarda l’assistenza di base, con numeri insufficienti di medici di famiglia, ed alla cui carenza si sta cercando di far fronte attraverso nuovi strumenti tra le centrali UniCa, le case di comunità, gli ospedali di comunità, maggiori responsabilità degli infermieri di famiglia. Sta di fatto che Areu per sua natura opera H24 e 365 giorni all’anno e il nostro impegno è quello di dare una risposta a qualsiasi necessità sanitaria per la quale la cittadinanza si rivolge a noi. Ci aspettiamo che il trend sia in crescita anche per il futuro».

Leggi l’approfondimento completo sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 25 gennaio, alle pagine 22 e 23
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
assistenza sanitaria
Organizzazioni Sanitarie
Politica
politica interna
Fabio Martorana
Oliviero Valoti
Areu
Soreu