In provincia di Bergamo tornano «Gourmando» e «Usciamo a cena!»

Archiviate le abbuffate delle festività, con l’inizio del nuovo anno sono state lanciate due promozioni enogastronomiche dedicate ai gourmand.

Gourmantico, terza edizione

Il 12 gennaio è partita ufficialmente la terza edizione di Gourmantico, l’appuntamento che riunisce 21 ristoranti di 5 province (Bergamo, Brescia, Como, Monza Brianza e Sondrio) per promuovere l’alta cucina e le ricette del territorio. I commensali avranno tempo fino al prossimo al 2 aprile (tranne San Valentino) per aderire ad un menù degustazione al costo prestabilito di 80 euro (mentre Villa Elena è quotata 160 euro a persona).

Racconti da gustare

«Siamo felici di essere qui per la terza edizione dell’iniziativa, organizzata dalla nostra associazione, che continua a crescere - afferma Camillo Rota, patron dell’Antica Osteria dei Camelì di Ambivere e presidente dell’associazione «Insieme» -. Questo dimostra l’impegno di tutti nella promozione della cucina italiana di qualità patrimonio dell’umanità». Il tema del 2026 è «Racconti da gustare»: un invito a vivere la cucina come linguaggio narrativo, dove ogni piatto diventa una storia da assaporare, capace di evocare ricordi, emozioni, viaggi e visioni.

I ristoranti aderenti

I ristoranti aderenti a Gourmantico 2026 sono: Impronte, Osteria Tre Gobbi, Roof Garden Restaurant e Villa Elena di Bergamo; Al Vigneto di Grumello del Monte, Antica Osteria dei Camelì di Ambivere, Bolle Restaurant di Lallio, Ristorante Collina di Almenno San Bartolomeo, Cucina Cereda di Ponte San Pietro, Frosio Ristorante di Almè, Il Saraceno di Cavernago, Impronte di Bergamo, La Caprese di Mozzo, LoRo di Trescore Balneario, Osteria della Brughiera e Tenuta Casa Virginia di Villa d’Almé, Florian Restaurant di San Paolo d’Argon, Zù Ristorante di Riva di Solto, Gaudio di Barbariga (Bs), Il Cantinone di Madesimo (So), Il Cantuccio di Albavilla (Co) e Pomiroeu di Seregno (Mb). Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.gourmantico.it.

Torna anche «Usciamo a cena!»

«RistorantiBergamo» ripropone la promozione in rosa all’insegna della convivialità e del buon cibo. Dal 12 gennaio e fino al 29 marzo si parte con 18 ristoranti che hanno ideato menu dedicati per celebrare il territorio e le sue tradizioni culinarie. Il costo è di 50 euro per commensale se il tavolo è misto, mentre scende a 45 euro se il tavolo è formato da sole donne.

«Si tratta di un’iniziativa che mostra come il mondo della ristorazione a Bergamo ha voglia, ancora una volta, di farsi sentire e di regalare momenti di serenità, continuando a divulgare la cultura enogastronomica e la storia del territorio – spiega Beppe Acquaroli, portavoce del gruppo -. Abbiamo voluto nuovamente privilegiare il popolo femminile per creare sempre più momenti di svago e di leggerezza. Le donne sono il cuore pulsante della società, custodi di tradizioni e motore di cambiamento. Con questa iniziativa vogliamo celebrare il loro valore unico: un grazie a loro dopo il successo straordinario della prima edizione».

I locali aderenti