In via Borfuro a Bergamo sbarca la pizza di Gino Sorbillo

Gino Sorbillo è pronto ad aprire il suo 27° locale proprio in centro a Bergamo. Il famoso pizzaiolo napoletano ha scelto di sbarcare anche nel capoluogo con le sue creazioni. Le vetrine si illumineranno a partire da giovedì sera con l’evento inaugurale dalle 19, mentre dal giorno successivo la pizzeria sarà aperta al pubblico. Sabato il personale di Sorbillo era all’opera per tirare a lucido il locale, in vista del debutto. Gli adesivi che per molti mesi hanno fatto compagnia ai passanti, ricordando l’imminente apertura del nuovo locale, hanno svelato gli interni completamente rifatti e impreziositi da un bancone tutto nuovo, con tavoli e sedie pronti ad accogliere i commensali.