In via Spino e sul Sentierone i mercati antidoto al carovita

C’è chi percorre anche dieci chilometri a piedi pur di arrivare al mercato di via Spino. È lunedì 18 agosto, Bergamo rallenta nel pieno delle ferie, ma le bancarelle non conoscono sosta e il mercato in via Spino si conferma affollato. In centro, sul Sentierone, le file sono più contenute ma costanti, con un pubblico diverso e tanti turisti che approfittano della passeggiata per fermarsi agli stand.

I banchi di via Spino

Negli ultimi anni i banchi di via Spino sono scesi da 145 a 116 (di cui 2 di produttori agricoli), ma il cuore del mercato resta vivo: famiglie, giovani coppie, bergamaschi e stranieri che qui vengono per i prezzi imbattibili. Scarpe a 6 euro, magliette a 3, biancheria intima a 1,50, reggiseni a 5 euro, costumi persino a 50 centesimi. «Con venti euro torno a casa con due borse piene», racconta Giovanni, padre di tre figli. E un’ambulante conferma: «Qui a fare la differenza è il prezzo – spiega Marco, che vende biancheria –. Oggi è questo che conta». A pesare, è la mancanza di parcheggi. L’ipotesi del parcheggio multipiano di via Spino resta sul tavolo della Giunta, ma senza certezze: «A oggi nulla di definito, solo ipotesi», conferma l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota. «Il mercato di via Spino, lo sappiamo, soffre la posizione decentrata e le caratteristiche un po’ sfortunate del posto: lontano dal centro, circondato da capannoni, molto assolato – puntualizza Diego Pesenti, presidente della Fiva Confcommercio (Federazione italiana venditori ambulanti di Bergamo) –. In cinque anni però possiamo dire che la situazione è migliorata e presto ci hanno detto che ci sarà un’importante riqualificazione del mercato, con più parcheggi e una migliore suddivisione delle merci».

I banchi di via Spino sono scesi da 145 a 116 negli ultimi anni, mentre al mercato del centro sul Sentierone sono rimasti stabili (32). Gli ambulanti confidano in una riqualificazione a breve termine degli spazi vicino all’A4. Atmosfera diversa al mercato del Sentierone, lo stesso lunedì di pieno agosto. «La situazione lì è differente, più rosea. È il salotto della città e gli ambulanti godono di tutti i benefici della posizione: vicinanza con i clienti, selezione di articoli di qualità», illustra Pesenti. I numeri al mercato del centro in chiave agostana, restano stabili (32 bancarelle aperte tutti i lunedì, tranne il 25 agosto per la Festa di Sant’Alessandro, quando il mercato non si farà). «È un mercato più piccolo, ma funziona – spiega Dario Maranza, ambulante –. Qui passa gente in ferie, che ha tempo di guardarsi attorno e comprare qualcosa. Il 60% dei clienti sono habitué, il 20% turisti e un altro 20% occasionali».

Il Sentierone piace sempre