Inaugurata la «Social Domus», nuova casa dei Servizi sociali: sabato l’open day

È stata inaugurata venerdì 10 marzo la Social Domus, la nuova casa dei Servizi sociali che ora hanno sede nell’area degli ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). Il lavoro che ha portato all’inaugurazione è iniziato formalmente con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte del Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio e ASST Papa Giovanni XXIII: alla firma del 2016, spiegano da Palazzo Frizzoni, è seguito un iter il più possibile accelerato, che ha portato a completare il piano di riqualificazione di tutta l’area in meno di 5 anni.