Inaugurato l’ex mercato ortofrutticolo, sarà un nuovo spazio della Tiraboschi

È stata inaugurata nella mattinata di sabato 23 marzo l’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Bergamo, uno spazio che si affianca a una delle biblioteche più amate e frequentate della città, la Tiraboschi, ampliandone lo spazio complessivo a disposizione di lettori, studenti, bambini e ragazzi.

I nuovi spazi per la biblioteca

Il porticato, restituito all’uso pubblico, offre oggi un ambiente versatile, ideale per ospitare sia coloro che vogliono utilizzare lo spazio per lo studio sia conferenze, convegni, incontri e attività di promozione della lettura. La struttura consente la piena accessibilità, con la presenza di rampe per i disabili, in entrata e uscita dall’edificio, di spazi confortevoli per un’esperienza piacevole nella fruizione dei servizi offerti: dall’impianto illuminotecnico certificato per assicurare il comfort nella lettura, agli arredi ergonomici con superfici antiriflesso, caratterizzati dalla flessibilità d’uso. In tutto l’edificio è disponibile la connessione BergamoWiFi per la piena accessibilità ai servizi Internet.

L’edificio offre una prima area di ampie dimensioni, estesa su 300 metri quadrati, che può accogliere fino a 80 persone. Questo spazio è concepito sia come sala studio, fornendo un ambiente tranquillo e adatto alla fruizione individuale, sia come sala polifunzionale, ideale per ospitare conferenze, incontri e presentazioni di libri.

La seconda area, con una superficie di circa 70 metri quadrati, è dedicata alle attività rivolte ai bambini e ai ragazzi, nonché a iniziative didattiche, laboratoriali e a incontri per piccoli gruppi.

Entrambe sono dotate di impianti audio video di alta qualità, che consentono la fruizione di contenuti multimediali e di presentazioni interattive. Inoltre, la sala principale è dotata del sistema di rilevazione delle presenze e di prenotazione Affluences, già utilizzato presso la Biblioteca Tiraboschi.

La storia dell’ex mercato ortofrutticolo

Il complesso dell’ex mercato ortofrutticolo fu progettato nel 1910 dall’architetto Ernesto Pirovano e realizzato nel periodo compreso tra il 1913 e il 1916. Il nucleo principale, affacciato su via San Giorgio, si sviluppava su due piani, mentre gli altri due corpi erano caratterizzati da porticati a un solo piano. Sotto i porticati era comune assistere alla vivace attività di vendita di frutta e verdura, con il mercato che si svolgeva quotidianamente. Nel frattempo, l’edificio principale fungeva da sede degli uffici di controllo e dei depositi merci, svolgendo un ruolo centrale nell’organizzazione e nella gestione delle attività commerciali all’interno del complesso.

Dal 1975 l’edificio centrale ha accolto la biblioteca rionale San Tomaso prima di essere trasferita nel 2004 nell’adiacente Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi, progettata dall’architetto Mario Botta.

Nel 2021 la Giunta Comunale ha dato il via libera all’intervento di restauro del porticato, approvando anche il relativo progetto esecutivo. I lavori di ristrutturazione, avviati alla fine del 2022, sono stati completati entro dicembre 2023, restituendo l’edificio all’uso pubblico e adibendolo a finalità culturali connesse alla Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi.

L’intitolazione a Mimmo Boninelli

L’intitolazione a Mimmo Boninelli rappresenta la continuità con la figura di Antonio Tiraboschi, bibliotecario della Biblioteca Civica Angelo Mai, linguista e storico a cui è intitolato l’edificio accanto progettato da Mario Botta.

Mimmo Boninelli ha lavorato presso la Biblioteca Tiraboschi nei primi anni della sua carriera lavorativa, costituendo la fonoteca e l’Archivio della Cultura di Base, una raccolta di fonti orali della tradizione bergamasca su supporti sonori.

La Sala Boninelli, che include entrambe le aree sopra indicate, rappresenta una rilevante evoluzione del Sistema Bibliotecario Urbano, in particolare della Biblioteca Tiraboschi, che troverà in questo spazio maggiori opportunità per sviluppare appieno e potenziare le proprie funzioni culturali e di promozione alla lettura in una dinamica di comunità sempre più coinvolgente ed aperta alla città, con uno sguardo in particolare alle nuove generazioni che potranno trovare qui occasione di conoscere, praticare e condividere progetti culturali innovativi.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

«L’ampliamento della biblioteca Tiraboschi negli spazi dell’ex mercato ortofrutticolo progettato dall’architetto Pirovano- ha detto il sindaco Giorgio Gori- è il primo passo del piano di recupero degli spazi dell’ex mercato e auspico che la prossima amministrazione prosegua questo grande lavoro restaurando anche l’ala est di questo comparto. La biblioteca si arricchisce di nuovi spazi, nuove funzioni e della presenza della testimonianza di ISREC, il tutto a pochi passi dalla sede di via dei Caniana dell’Università di Bergamo e in posizione baricentrica rispetto a ben tre quartieri, il centro, Malpensata e San Tomaso de’ Calvi».

«Sono molto contenta - ha affermato l’assessora alla cultura Nadia Ghisalberti- che questa prospettiva così interessante e ambiziosa si leghi al nome di Mimmo Boninelli, un ricercatore di grande valore a cui gli stessi bibliotecari hanno voluto venisse dedicato il nuovo spazio». Di lui mi piace ricordare una frase che rappresenta la sintesi del suo lavoro: «Oggi occuparsi di cultura è avere cura di ciò che ci dovrebbe essere ma ancora non c’è: è un mare infinito di lavori da mettere in cantiere».

Il programma dell’inaugurazione

«Passaparola» è il tema della giornata inaugurale, a testimoniare la forza delle relazioni e della rete di comunicazione fra le persone e le comunità che ruotano attorno alle biblioteche.

Il programma di sabato 23 marzo:

Alle 15 I bibliotecari accoglieranno i cittadini per accompagnarli in una visita guidata delle strutture e dei servizi della Biblioteca Tiraboschi.

Dalle 15.alle 16: Volando nelle storie, narrazioni con Elena Perego. Un viaggio nella fantasia a bordo dell’aereo Asdrubalaria Testainaria per bambini dai 4 anni

Alle 17.30: La sira di serenade con Sandra Boninelli, Laboratorio Popolare I Sifulere, Il Circolo dei Narratori Canzoni e letture ispirate agli studi di Mimmo Boninelli, autore di importanti contributi alla conoscenza del mondo popolare bergamasco

La Sala Boninelli sarà aperta a tutti per visite libere nelle giornate del 25 e del 26 marzo, dalle 10 alle 16. Dal 27 marzo sarà aperta inizialmente con gli stessi orari della Biblioteca Tiraboschi, con una futura estensione dell’apertura negli orari serali.