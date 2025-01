Incendio in una casa Aler in via Lagrange: una famiglia in ospedale

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì 21 gennaio intorno alle 4 in un appartamento al terzo piano di un edificio Aler in via Lagrange 10 a Bergamo. All’interno dell’abitazione si trovavano quattro persone e un gatto, tutti tratti in salvo grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo e Medolago. La famiglia è stata portata prima alle cliniche Gavazzeni di Bergamo per intossicazione e poi a Zingonia (presumibilmente per un trattamento in camera iperbarica). Le loro condizioni di salute non sembrerebbero destare preoccupazione.