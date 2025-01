Incendio in una casa a Colognola: quattro persone e un gatto in salvo

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì 21 gennaio intorno alle 4 in un appartamento a l terzo piano di un edificio in via Lagrange a Bergamo. All’interno dell’abitazione si trovavano quattro persone e un gatto , tutti tratti in salvo grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo e Medolago.

L’appartamento inagibile

I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza le quattro persone, che sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Spente le fiamme, l’appartamento in zona Colognola è stato dichiarato non fruibile a causa dei gravi danni riportati. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Seguono aggiornamenti.