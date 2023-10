Incidente auto moto sulla circonvallazione delle Valli: code

Un incidente tra auto e moto si è verificato verso le 8 di lunedì 30 ottobre sulla Circonvallazione delle Valli all’altezza del campo Coni in direzione del rondò. Non sembra ci siano gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma si sono formate subito lunghe code nella zona. Sul posto una pattuglia della polizia e un’ambulanza.