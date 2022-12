Tir tampona auto sull’A4: 5 feriti, uno rimasto incastrato

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti con il 118 e la polizia stradale di Seriate per un incidente stradale poco prima delle 13 sulla A4 in direzione Venezia, non distante dal Kilometro Rosso. Coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante: sono coinvolte 5 persone, nessuna risulterebbe in gravi condizioni.