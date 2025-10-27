Tir contro auto: tamponamento sull’Asse a Bergamo, due feriti e code

La dinamica dell’incidente

Un autocarro ha tamponato un’auto verso le 9 di lunedì 27 ottobre. Ci sono due feriti abbastanza gravi, si tratta di due donne, madre e figlia, di 78 e 53 anni, trasportate all’ospedale Papa Giovanni, rispettivamente in codice rosso e in codice giallo da due ambulanze, una della Croce Bianca di Bergamo e l’altra dalla Padana Emergenze.

Entrambe erano a bordo dell’auto: la 78enne che era al volante è la ferita più grave con un forte trauma cranico e ferite al volto e alle gambe, mentre la figlia di 53 anni ha subito delle forti contusioni a volto, addome e torace.