Incidente in via Gavazzeni a Bergamo, donna di 63 anni investita da auto in retromarcia: è grave

Travolta da un’auto in retromarcia mentre stava attraversando a piedi via Gavazzeni a Bergamo: una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto intorno alle 10 di giovedì 24 luglio nei pressi di «Begnis Music» e della rotonda della Malpensata. Alla guida del veicolo un uomo di 43 anni che, subito dopo l’impatto è svenuto per lo choc.

I rilievi della Polizia locale e la Golf coinvolta nell’investimento Il traffico deviato dalla Polizia locale di Bergamo

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta tempestivamente sul posto per i rilievi del caso, ma pare che la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente di una Wolkswagen Golf stava tornando dal lavoro e percorreva via Gavazzeni verso la Malpensata quando ha notato la moglie sul marciapiede. Ha inserito la retromarcia per raggiungerla ma ha urtato la donna che stava attraversando. La 63enne ha sbattuto la testa contro il marciapiede riportando un trauma cranico e perdendo i sensi.

I soccorsi dei Carabinieri