Incidenti stradali, anche nell’anno del Covid in Bergamasca 157 milioni di costi sociali

C’è il dramma delle persone che perdono la vita e dei feriti alle prese con tutte le difficoltà legate ai traumi riportati. E su questo non c’è alcun numero in grado di rendere l’idea di quanto si è perso. In tema di incidenti stradali ci sono però anche dati che restituiscono uno scenario destinato a pesare ulteriormente . Si tratta del bilancio dei cosiddetti costi sociali degli stessi incident i. Un bilancio che nella nostra provincia, secondo i dati elaborati da Aci e Istat, si attesta su un valore pro capite annuo sostenuto per singolo residente di 142,43 euro con un costo complessivo annuale 157.811.004 euro .