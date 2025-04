Inclusività nel mondo della cultura: un progetto con la Fondazione della Comunità Bergamasca e Cariplo

È stato lanciato lunedì 28 aprile, «Spazi aperti per una cultura accessibile», il nuovo progetto dell’ente comunitario di via Crispi che mira a garantire ed estendere l’accesso e la partecipazione delle persone in condizione di fragilità agli eventi culturali del territorio.

Un’iniziativa promossa nel contesto del bando «Crowd4Culture» di Fondazione Cariplo e che ha il suo fulcro proprio in una grande campagna di raccolta fondi tramite crowdfunding, necessaria per sostenere le azioni del progetto. L’obiettivo economico è di raggiungere la quota di 50mila euro di donazioni, che consentirà di ottenere da Fondazione Cariplo il raddoppio della cifra - per un totale di 100mila euro a disposizione - e mettere a terra il lavoro di «Spazi aperti».

Il programma del progetto

Il programma, che coinvolge una rete di otto partner attivi nella produzione culturale di Bergamo, prevede infatti tre ambiti di intervento. Il primo è quello della formazione, grazie alla quale i soggetti attivi nella promozione culturale riceveranno un tutoraggio per capire come realizzare una progettazione inclusiva di eventi culturali in base alle esigenze motorie, sensoriali, linguistiche e psichiche del pubblico fragile.

Il secondo riguarda l’accessibilità della comunicazione, con l’adeguamento dei siti web delle otto organizzazioni. L’ultima azione, più «diretta» nei confronti della popolazione, consiste nella creazione di un palinsesto di eventi culturali accessibili - da agosto 2025 a giugno 2026 - pensati dai partner in modo da superare le barriere della disabilità. «L’obiettivo della cultura è quello di costruire comunità più sensibili e capaci di accogliere le peculiarità di ognuno di noi e in generale le sfide del cambiamento» commenta Simona Bonaldi, vicepresidente della Fondazione della Comunità Bergamasca.

I partner della rete che si metteranno alla prova con il calendario di eventi accessibili sono 23/C ART Cooperativa sociale; ABC Allegra Brigata Cinematica; Associazione Bergamo Film Meeting; Associazione culturale Immaginare Orlando APS; Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo; HG80 Cooperativa Sociale Impresa sociale; Laboratorio 80 Associazione Culturale; TTB – Teatro tascabile di Bergamo Accademia delle Forme Sceniche Soc. Coop. Sociale.

Come donare