Influenza e infezioni respiratorie, apre l’hotspot di Borgo Palazzo per i casi non gravi: come funziona

Da venerdì 12 dicembre sarà operativo l’Hotspot Infettivologico dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dedicato ai pazienti dai 6 anni in su con sintomi respiratori e influenzali lievi che non richiedono un intervento in emergenza. Il nuovo servizio nasce per offrire un supporto territoriale nelle ore in cui il medico di base non è disponibile e per ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso.

L’Hotspot sarà attivo tutte le sere dalle 20 alle 24 e dalle 8 alle 24 nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi. L’accesso non è diretto: nelle fasce serali e nel fine settimana sarà la Centrale Unica 116117 a valutare l’invio del paziente. Al termine della visita verranno fornite indicazioni cliniche, eventuali prescrizioni o, nei casi più seri, l’invio al Pronto soccorso.

Introdotti da Regione Lombardia nel 2023, gli Hotspot Infettivologici rappresentano un elemento significativo nel rafforzamento delle cure primarie. Durante l’inverno scorso, dal 19 dicembre a fine febbraio, 596 cittadini sono stati visitati nell’hotspot della Casa di Comunità di via Borgo Palazzo. Qui operano medici di medicina generale e infermieri formati ad hoc, dotati di strumenti diagnostici avanzati, dai tamponi di terza generazione per influenza, Sars-CoV-2, virus sinciziale e Streptococco di gruppo A ai dispositivi di diagnostica rapida come saturimetri ed ecografi portatili.

«Gli hotspot ci permettono di gestire sul territorio la maggior parte delle sindromi respiratorie lievi, evitando accessi non necessari al Pronto soccorso», sottolinea Simonetta Cesa, direttore sociosanitario dell’Asst. Secondo il direttore generale Francesco Locati, «l’esperienza dell’anno scorso ha dimostrato l’efficacia di questo modello, capace di garantire cure tempestive anche fuori dagli orari del medico di medicina generale». L’avvio anticipato del servizio risponde all’attuale andamento della stagione influenzale, che mostra un incremento precoce dei casi respiratori.

Hot spot anche a Romano di Lombardia

L’Asst Bergamo Ovest attiverà anche quest’anno un Hot Spot Infettivologico dedicato alla gestione dei casi lievi d’influenza e altre patologie respiratorie. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno a Treviglio, l’Hot Spot quest’inverno sarà attivato a Romano di Lombardia, presso il Distretto Pianura Orientale, in Via Mario Cavagnani 5 (ingresso laterale). L’Hot Spot sarà attivo da venerdì 12 dicembre fino a febbraio, nei periodi di maggior circolazione virale, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì: 20 – 24; sabato, domenica e festivi: 8– 24. L’accesso non è diretto: sarà la Centrale Unica 116117 a valutare l’invio del paziente.

Nella Bassa il centro è a Calcinate