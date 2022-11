Infortuni sul lavoro, triste primato per la Lombardia. I dati di Bergamo

I dati Inail pubblicati, riguardanti il periodo gennaio/ottobre 2022, rilevano 111.819 denunce d’infortunio in Lombardia, con una crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021 (82.225). Le denunce di infortunio in regione fino a ottobre state poco più di un quinto di quelle su base nazionale. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono ad ottobre 148, più di 3 ogni settimana, 8 decessi in più rispetto al 2021.