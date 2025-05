Infranto un vetro del «Baretto» nella notte per rubare i pochi spiccioli delle mance

Al vaglio i filmati delle telecamere

Gli agenti della Questura sono intervenuti e stanno visionando i filmati delle telecamere - numerose nella zona dello stadio - per risalire ai responsabili. È amareggiata Sara Mazzoleni, la proprietaria del Baretto, ma più per il danno subito alle vetrate che per il furto.

La delusione della proprietaria

I vandali, racconta, hanno peraltro tentato di rubare anche un secondo barattolo di latta, pensando fosse pieno di monete. «Hanno visto che non c’era nulla e lo hanno lasciato sui tavolini esterni del bar» dice. La titolare la prende di nuovo con filosofia: «Non metteremo più salvadanai, tanto non sono una grande fonte di ricchezza». Poi però si fa più seria. «La vita in generale non è più sicura. Le sensazioni mentre si lavora sono cambiate. Pur non avendo paura e non volevo vivere con l’angoscia, si vede come l’atteggiamento delle persone è cambiato - conclude -, di quanto la gente è diventata ancora più fragile».