Inizia il Triduo pasquale. La Messa del Giovedì Santo in diretta qui ora

Con il Giovedì Santo, la Settimana Santa entra nel vivo con l’inizio del Triduo pasquale , che ripercorre passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, che sono il cuore della fede cristiana. Nel Giovedì Santo si fa memoria sia dell’Ultima Cena, sia dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia . Alle 9,30 in Cattedrale il Vescovo Francesco Beschi presiede la solenne Messa crismale , durante la quale si tengono momenti molto forti: la rinnovazione delle promesse sacerdotali, la benedizione degli oli santi e il ricordo degli anniversari significativi di ordinazione presbiterale dei sacerdoti diocesani: il 70°, il 65°, il 60°, il 50° e il 25°. Guarda la Messa in diretta a partire dalle 9.30 qui e su Bergamo Tv, canale 15 del digitale terrestre.

Il Venerdì Santo si fa memoria della morte di Cristo in Croce. Alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Nello stesso giorno, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, il Vescovo guida il momento di preghiera per i lavoratori proposto dalle Acli. Sabato Santo, vigilia di Pasqua, alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo presiede la Liturgia delle Ore, mentre alle 21 presiede la solenne e suggestiva Veglia pasquale, durante la quale conferirà Battesimo, Cresima ed Eucaristia a tre degli 11 catecumeni che nella serata suggelleranno il loro cammino di preparazione alla fede, durato due anni, che si è snodato a livello parrocchiale e a livello diocesano. I tre catecumeni che riceveranno i Sacramenti in Cattedrale appartengono alle parrocchie cittadine di San Tomaso de’ Calvi e di Santa Croce alla Malpensata mentre gli altri li riceveranno nelle comunità di appartenenza: Boltiere, San Paolo d’Argon, Sarnico, Stezzano e Urgnano.