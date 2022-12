Internet point riciclava il reddito di cittadinanza, truffa da oltre 1 milione. Coinvolti residenti in Bergamasca

Riciclaggio continuato e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento sono le accuse a carico di un cittadino bengalese, titolare di un internet point, arrestato dai Carabinieri di Milano. L’uomo, ai domiciliari, avrebbe consentito di monetizzare il reddito di cittadinanza concesso a cittadini privi dei requisiti - 232 quelli denunciati tra cui una decina di residenti nella Bergamasca - che gli versavano l’intero credito con versamenti via pos. In cambio gli consegnava i contanti, trattenendo il 15% su ogni transazione. L’uomo avrebbe riciclato 213mila euro. L’indebita percezione ai danni dello Stato è stata quantificata in un milione e 100 mila euro.