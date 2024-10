Invalsi, alle medie fanno ancora fatica in italiano: «Il cellulare non aiuta»

«Per quanto riguarda la comprensione del testo tra le cause senz’altro c’è il fatto che i ragazzi non leggono più o leggono molto poco», dice la professoressa di materie letterarie, Laura Bettoni, nell’IC di Borgo di Terzo. Ma le più grandi difficoltà sono nella scrittura. «L’uso eccessivo del cellullare non permette loro di articolare bene il pensiero perché sono abituati ad utilizzare i messaggi sul telefono che non fanno argomentare, ma utilizzare pensieri molto stringati e immediati - continua Bettoni -. Così anche nelle interrogazioni tendono ad accorciare tutto, non dimostrando abilità di pensiero critico né di metacognizione».

Lo stile da «post di Instagram»

Difficoltà in concentrazione e memoria

I dati positivi

Bravi i ragazzi delle quinte superiori bergamasche che l’anno scolastico scorso hanno fatto le prove Invalsi di italiano (con il 27% di alunni con competenze inadeguate, il 4% in meno rispetto al 2020/21) e matematica (27,1%, segnando quasi un 2% in meno di insufficienti). Ai tempi del Covid questi ragazzi frequentavano la seconda superiore. «Negli ultimi test Invalsi abbiamo riscontrato alcune lacune in cui erano più carenti, come l’analisi del testo poetico. Ma nessuna delle competenze misurate andava sotto la media regionale e nazionale. A dimostrazione che ai tempi della pandemia i ragazzi erano già all’interno di un percorso di conoscenze e competenze strutturate e non hanno avuto difficoltà a rispondere al contraccolpo», spiega Omar Capoferri, professore di italiano al Liceo Falcone di Bergamo. Anche al Liceo Classico Paolo Sarpi, nonostante la propensione verso gli studi scientifici non ne caratterizzi i ragazzi, gli studenti si dimostrano in linea con i buoni esiti del test di matematica a livello bergamasco. «Le maggiori difficoltà le riscontro negli studenti che arrivano, evidenziati dai livelli molto bassi dei testi d’ingresso, nonostante il voto di uscita dalle medie sia elevato. Le più grosse difficoltà le vedo nel calcolo sulle frazioni in cui la calcolatrice non può aiutarti», dice la professoressa di matematica del Sarpi, Paola Pusineri.