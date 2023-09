Inversione di marcia e schianto, incidente nella notte sulla Circonvallazione - Foto

Con la sua Ford C-Max viaggiava sulla circonvallazione Mugazzone dal casello della A4 in direzione di via delle Valli: superata la passerella pedonale, ha fatto inversione e ha svoltato a sinistra, schiantandosi contro una Fiat Uno che da via delle Valli stava viaggiando in direzione dell’autostrada.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, che ha chiesto per i due conducenti gli esami del sangue per stabilire se guidassero sotto effetto di alcol o stupefacenti. Gli esiti arriveranno nei prossimi giorni. Il traffico è stato deviato per oltre un’ora sulla bretella che porta verso via San Giovanni Bosco e Orio. In quel punto, segnalano i residenti, non è la prima volta che un automobilista fa inversione di marcia: più volte si sono sfiorati incidenti.