Investita da un’auto sulle strisce pedonali, donna ferita in via Broseta

Investita da un’auto sulle strisce pedonali. L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio a Bergamo poco prima delle 15. Una donna di 39 anni è stata investita da una Volkswagen Polo mentre attraversava via Broseta. Nell’impatto è stata sbalzata a terra e subito i passanti hanno chiamato il 112. La donna, di origini marocchine e residente in città, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza e un’automedica, che l’ha stabilizzata e trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico e altre contusioni. La donna è sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo. Al volante dell’auto, che viaggiava da Loreto in direzione del centro, c’era una donna di 89 anni, anche lei residente in città: l’anziana è uscita illesa dall’incidente, ma spaventata. Per i rilievi e per regolare il traffico è intervenuta la polizia locale di Bergamo.