Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 17 Novembre 2025

Investito da un furgoncino delle nettezza urbana in Porta Nuova, ferito 54 enne

L’INCIDENTE. L’uomo, lunedì 17 novembre poco prima delle 7, stava attraversando l’incrocio nei pressi delle strisce pedonali quando è stato travolto da un mezzo dell’Aprica.

L’incidente avvenuto in Largo Porta Nuova lunedì 17 novembre alle 6.45. Un pedone di 54 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale.
Bergamo

È stato sbalzato a terra dall’impatto con camioncino della raccolta rifiuti dell’Aprica, all’incrocio di Porta Nuova a Bergamo. Un pedone di 54 anni è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto lunedì 17 novembre verso le 6.45 quando era ancora buio. L’uomo stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali di Largo Porta Nuova, al semaforo di via Roma, quando una camionetta della raccolta rifiuti, che proveniva da via Camozzi, non lo ha visto e lo ha travolto.

Il 54enne è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e trasportato in codice giallo in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Salute
assistenza sanitaria
Aprica
Croce Rossa di Bergamo