Investito da un furgoncino delle nettezza urbana in Porta Nuova, ferito 54 enne

È stato sbalzato a terra dall’impatto con camioncino della raccolta rifiuti dell’Aprica, all’incrocio di Porta Nuova a Bergamo . Un pedone di 54 anni è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto lunedì 17 novembre verso le 6.45 quando era ancora buio. L’uomo stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali di Largo Porta Nuova, al semaforo di via Roma, quando una camionetta della raccolta rifiuti, che proveniva da via Camozzi, non lo ha visto e lo ha travolto.