Lunedì 17 Novembre 2025
Investito da un furgoncino delle nettezza urbana in Porta Nuova, ferito 54 enne
L’INCIDENTE. L’uomo, lunedì 17 novembre poco prima delle 7, stava attraversando l’incrocio nei pressi delle strisce pedonali quando è stato travolto da un mezzo dell’Aprica.
Bergamo
È stato sbalzato a terra dall’impatto con camioncino della raccolta rifiuti dell’Aprica, all’incrocio di Porta Nuova a Bergamo. Un pedone di 54 anni è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice giallo.
L’incidente è avvenuto lunedì 17 novembre verso le 6.45 quando era ancora buio. L’uomo stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali di Largo Porta Nuova, al semaforo di via Roma, quando una camionetta della raccolta rifiuti, che proveniva da via Camozzi, non lo ha visto e lo ha travolto.
Il 54enne è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e trasportato in codice giallo in ospedale.
