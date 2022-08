«Io, cardiochirurgo a Kiev il mio legame con Bergamo»

«I russi erano a 10 chilometri, gli accessi alla città erano interrotti, in clinica non arrivavano più malati. Per settimane abbiamo dormito nei nostri ambulatori, perché dovevano essere pronti se da un momento all’altro fossero arrivati i feriti del conflitto». Igor Mokryk, direttore del dipartimento di Cardiochirurgia dell’Heart Institute di Kiev , il più grande ospedale per i malati di cuore dell’Ucraina, ricorda così i momenti più difficili dei primissimi mesi di guerra, «quando - dice - la caduta della capitale sembrava davvero una questione di giorni ». Poi i russi si sono ritirati, i malati hanno ricominciato ad affollare i reparti dell’ospedale e l’attività è ripresa quasi normalmente.