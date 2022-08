Italcementi, tuffi e musica dal vivo: la prima serata fa il pieno, si replica il 18 e il 25

Una serata di festa, giovedì 11 agosto, ha segnato il debutto della manifestazione «Nuotarenellamusica», che ha unito sport e intrattenimento nell’affascinante location delle piscine Italcementi. L’iniziativa, che proseguirà anche i prossimi giovedì 18 e 25 agosto, ha consentito al pubblico di entrare gratuitamente nell’impianto di via Statuto per una nuotata rinfrescante, seguita dal concerto del gruppo Bag.Ladies. Il primo appuntamento della rassegna ha registrato tante presenze di appassionati, ma anche tanti curiosi, che hanno approfittato dell’occasione anche per raccogliere informazioni sui corsi di nuoto, tuffi e nuoto sincronizzato, grazie alla disponibilità dello staff e degli allenatori presenti nella struttura.