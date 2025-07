Its Natta, protocollo con l’Egitto per cinque istituti di tecnologia

In Egitto nasceranno a partire dal prossimo anno scolastico cinque scuole di tecnologia applicata nei settori dell’elettricità e delle energie rinnovabili, secondo standard internazionali di qualità e in linea con il modello formativo italiano Its. Su questo, alla sede del Consiglio dei Ministri egiziano nella Nuova Città di El Alamein, è stato firmato un protocollo di collaborazione tra il ministero dell’Elettricità e dell’Energia Rinnovabile, il ministero dell’Istruzione e della Formazione Tecnica dell’Egitto e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita della Regione Lombardia (l’Its Academy Giulio Natta di Bergamo).