L egalità in strada con «On the road», dal 2007 a oggi 850 giovani protagonisti

La celebrazione dei 15 anni dell’associazione «Ragazzi On the Road» inizia con i racconti e le testimonianze più belle, quelle dei giovani scesi in strada negli ultimi mesi per vivere un’esperienza unica. Dal 2007 sono 850 i ragazzi tra i 16 e i 20 anni che hanno partecipato al format, fianco a fianco con agenti e soccorritori. C’è chi, da grande, aspira ad indossare la divisa o a diventare un soccorritore, mentre altri iniziano il progetto per riscattarsi, magari dopo aver perso la patente per un bicchiere di troppo.