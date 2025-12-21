Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

La Babbo Running colora la città: in oltre 4mila a Bergamo - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Hanno camminato 7 km, un percorso che si è sviluppato tra le vie del centro e Città Alta, con partenza e arrivo fissati al ChorusLife, colorato da una marea rossa di Babbi Natale.

Filippo Curnis
Filippo Curnis
La partenza della Babbo Running
La partenza della Babbo Running
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Una beneficenza che va di corsa e parte dal cuore, ma soprattutto dalle gambe, di oltre 4 mila babbi Natale. Tanti sono i Santa Claus che hanno portato un dono alla Fondazione Veronesi e Fondazione Artet , correndo domenica mattina 21 dicembre alla Babbo Running, lungo i 7 km del percorso che si snoda tra le vie del centro e Città Alta, con partenza e arrivo fissati al ChorusLife, colorato da una marea rossa radunatasi sin dal primo mattino nel piazzale dello Smart District.

Alle 10.30 il conto alla rovescia e la partenza del coloratissimo e festante serpentone, con tantissime braccia alzate al cielo e sorrisi che hanno scaldato l’atmosfera della prima mattinata invernale del 2025. La quindicesima edizione, organizzata da Sport Experience Ssd ed Eventi WoW con il patrocinio di Palafrizzoni, ha riscosso un grande successo, radunando tantissime famiglie, con molti amici a quattro zampe, che con questa iniziativa hanno già iniziato a festeggiare il Santo Natale, correndo o, come la maggioranza dei partecipanti, camminando tra le bellezze artistiche e naturali del capoluogo orobico.

I Babbi Natale a ChorusLife
I Babbi Natale a ChorusLife
(Foto di Bedolis)
Oltre 4 mila Babbi Natale
Oltre 4 mila Babbi Natale
(Foto di Bedolis)
La partenza a ChorusLife
La partenza a ChorusLife
(Foto di Bedolis)

Il presidente di Sport Experience Ssd ed Eventi WoW, Sergio Palazzo, esprime soddisfazione per «una giornata fantastica, con adesioni oltre le aspettative, che permette di riunirsi in nome della solidarietà». Segnalati rallentamenti al traffico e code in centro.

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Sociale
Gente, Persone
Filippo Curnis
Sergio Palazzo
Fondazione Veronesi
Fondazione Artet
Sport Experience SSD
Eventi Wow
Palafrizzoni
ChorusLife