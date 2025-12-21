La Babbo Running colora la città: in oltre 4mila a Bergamo - Foto

Una beneficenza che va di corsa e parte dal cuore, ma soprattutto dalle gambe, di oltre 4 mila babbi Natale. Tanti sono i Santa Claus che hanno portato un dono alla Fondazione Veronesi e Fondazione Artet , correndo domenica mattina 21 dicembre alla Babbo Running , lungo i 7 km del percorso che si snoda tra le vie del centro e Città Alta, con partenza e arrivo fissati al ChorusLife, colorato da una marea rossa radunatasi sin dal primo mattino nel piazzale dello Smart District.

Alle 10.30 il conto alla rovescia e la partenza del coloratissimo e festante serpentone, con tantissime braccia alzate al cielo e sorrisi che hanno scaldato l’atmosfera della prima mattinata invernale del 2025. La quindicesima edizione, organizzata da Sport Experience Ssd ed Eventi WoW con il patrocinio di Palafrizzoni, ha riscosso un grande successo, radunando tantissime famiglie, con molti amici a quattro zampe, che con questa iniziativa hanno già iniziato a festeggiare il Santo Natale, correndo o, come la maggioranza dei partecipanti, camminando tra le bellezze artistiche e naturali del capoluogo orobico.