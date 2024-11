La Campionaria chiude la 45ª edizione con oltre 65mila visitatori - Foto e video

I numeri della manifestazione

Piace sempre la ricca proposta della fiera più popolare del portfolio Promoberg, con il suo mix fatto di novità, tradizioni e innovazioni. Il buon dato dei visitatori va a sommarsi a quello altrettanto positivo delle imprese espositrici: ben 200 in rappresentanza di 16 regioni e 45 province italiane. Sui 16mila metri quadrati della fiera multisettoriale dedicata al commercio e ai servizi, il pubblico (composto quasi esclusivamente da famiglie), ha confermato grande interesse sia per la quarantina di settori merceologici proposti sull’area espositiva, sia per il fitto programma di eventi collaterali, tra convegni, workshop, dimostrazioni (grande successo per quelle con protagoniste le unità cinofile delle forze dell’ordine e di Zero Impact Dog), show-cooking, aree tematiche e concorsi.

Le tante iniziative in fiera

Tra gli eventi, citiamo per tutti il grande successo ottenuto dalla Trismoka Challenge, la principale novità di quest’anno, che ha visto sfidarsi in fiera sette studenti di altrettanti istituti alberghieri e cinque baristi professionisti per promuovere la cultura del buon espresso (NB: vedasi approfondimento successivo); gli incontri sui temi più caldi nel settore del lavoro, del commercio e dei servizi, promossi sul Palco Eventi dagli Enti Bilaterali Territoriale del Terziario di Bergamo e Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo, e da Confcommercio Imprese per l’Italia di Bergamo; Mattoncini a Bergamo (Mab), il magico mondo dei Lego, che tra le tante iniziative ha portato in fiera in anteprima assoluta una riproduzione in scala 1:1 del David di Michelangelo, con oltre 300mila mattoncini per un’opera alta oltre tre metri; l’Area Bergomix, con la mostra ‘Quack 90’ a cura della stessa Associazione Culturale, dedicata al mito fumettistico dei paperi disneyani, nell’anno in cui si festeggiano i 90 anni di Paperino; la settima edizione di FieramenteBirra, evento dedicato ai microbirrifici artigianali, che ha proprio in Bergamo una tra le province più attive nel panorama nazionale delle birre artigianali. Grande interesse anche per il debutto del progetto ConHacca, che riunisce in partnership Promoberg, l’associazione Spazio Autismo di Bergamo e il Comune di Bergamo per promuovere tutte le associazioni del territorio che si occupano di fragilità.