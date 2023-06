La Capitale della Cultura al giro di boa: boom di presenze e tante iniziative, con qualche ritardo

Giro di boa per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. A sei mesi dal fischio d’inizio è tempo di un primo bilancio. Se il successo di un evento si vede in prima battuta dal numero dei partecipanti, non si può negare che la risposta sinora sia stata positiva. Dalla giornata inaugurale al Festival delle Luci, dalla Donizetti Night alla Festa della Musica, dall’affluenza record nei musei alle frotte di visitatori in Città Alta, sono decine di migliaia le persone che, dalla fine di gennaio ad oggi, hanno preso parte alle proposte pensate per la Capitale della Cultura. Sulla partecipazione incide la voglia di ritrovarsi dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, il desiderio di uscire di casa e tornare a vivere è tangibile, ma anche il palinsesto ha fatto la sua parte.